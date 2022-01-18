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Товары домашнего обихода и арсенал оружия изъяли у мародера в Алматы
18 Января 2022 19:27
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Товары домашнего обихода и арсенал оружия изъяли у мародера в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
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Газонокосилку, масляную батарею, строительный фен – все это, не считая арсенала боеприпасов, полицейские изъяли при задержании мародера.
42-летний гражданин К. задержан при проведении подворного обхода сотрудниками управления полиции Алатауского района. При проверке жилого дома в микрорайоне «Самгау» в автомашине Volkswagen были найдены похищенные в ходе ограблений товары. Гладкоствольное ружье МЦ 106, К-12; пять упаковок пневматических патронов; пять оптических прицелов; один бронежилет; саперная лопата и шесть армейских брючных ремней – это было похищено при нападении на оружейный магазин.
При налете на строймаркет злоумышленник похитил три газонокосилки, насосы, строительный фен, масляные батареи и прочий строительный инвентарь. По факту начато досудебное расследование в управлениях полиции Алмалинского и Ауэзовского районов.
При налете на строймаркет злоумышленник похитил три газонокосилки, насосы, строительный фен, масляные батареи и прочий строительный инвентарь. По факту начато досудебное расследование в управлениях полиции Алмалинского и Ауэзовского районов.
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