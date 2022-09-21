21 Сентября 2022, 15:55

Товаропроизводители РК могут лишиться привычных экспортных рынков - депутат

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Активизацию предприятий соседних государств на приоритетных экспортных рынках для Казахстана отмечает мажилисмен Лаззат Рамазанова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В результате текущей геополитической обстановки наблюдается активизация российских предприятий на приоритетных экспортных рынках для Казахстана – это Узбекистан, Афганистан, Таджикистан, Туркменистан, Кыргызстан и Иран», - сказала Лаззат Рамазанова, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании палаты.

Депутат дообавила, что российские экспортеры с 2017 года получают компенсацию части затрат на транспортировку своего продовольствия за рубеж. Наши производители, согласно новому приказу, оказались лишены такой поддержки.

«Спрашивается, где логика? Ведь, чем дальше мы будем игнорировать проблему – тем выше риски лишиться привычных экспортных рынков», - подчеркнула Лаззат Рамазанова.

Как добавила депутат, в Министерстве торговли и интеграции Казахстана заявляют, что меры государственного стимулирования предоставляются лишь тем предпринимателям, которые экспортируют продукцию, включенную в перечень приоритетных товаров. Данный перечень утвержден приказом и.о. министра индустрии и инфраструктурного развития от 30 мая 2022 года за номером 306.

«Однако считаю, что ссылки на данный перечень – безосновательны», - добавила Лаззат Рамазанова.

В связи с этим депутат призывает в целях поддержки отечественной пищевой промышленности, а также снижения рисков возникновения социальной напряженности в срочном порядке обсудить проблему с заинтересованными субъектами отечественного бизнеса, и по результатам обсуждений внести изменения в приказ. Кроме того, по мнению депутата, с учетом текущей геополитической ситуации необходимо рассмотреть возможность внедрения дополнительных мер поддержки отечественных товаропроизводителей с целью увеличения экспортного потенциала Казахстана.