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Товарооборот РК с КНР за первое полугодие бьет рекорды
12 Августа 2022 14:17

Товарооборот РК с КНР за первое полугодие бьет рекорды

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За первое полугодие 2022 года рекордными оказались экспорт и импорт в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства национальной экономики РК.

«За 6 месяцев 2022 года составил $11,26 млрд, что на 36,2% выше прошлогодних показателей и более чем в три раза больше объемов первого полугодия 2016 года. Данный объем является максимальным за все время. Причем максимальными оказались объемы и экспорта, и импорта. Казахстанские поставки в Китай составили $6,63 млрд, импорт китайских товаров – $4,63 млрд», - говорится в сообщении ведомства.

Рост экспорта в Китай обосновывается увеличением поставок нефти в 3,8 раза до $1,6 млрд, тогда как остальной экспорт вырос всего на 10,5%.

Рекордный объем импорта объясняется резким увеличением поставок китайских машин и оборудования, компьютеров и прочей высокотехнологичной продукции.


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