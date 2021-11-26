НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Товарооборот РК с Китаем вырос сразу на 13% за год, однако экспортные поставки всё ещё не дотягивают до прошлогодних показателей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на finprom.kz.

По итогам трёх кварталов текущего года товарооборот Казахстана с Китаем составил 13,5 млрд долл. США — на 12,5% больше, чем годом ранее. В том числе экспорт сократился на 1,3%, до 7,3 млрд долл. США, а импорт, напротив, вырос на 34,7%, до 6,2 млрд долл. США.

В структуре товарооборота РК Китай занимает 18,5%; в структуре экспорта — 16,8%, в структуре импорта — 21%.

С начала года Казахстан отправил в Китай 163,2 тыс. тонн пшеницы, 90,4 тыс. тонн ячменя, 4 млн тонн железных руд, 44,3 тыс. тонн марганцевых руд, 37,1 млн тонн цинковых руд, 85,1 тыс. тонн угля, 2,5 млн тонн сырой нефти, 5,3 млрд куб. м природного газа, 3,7 тыс. тонн шерсти, 529,8 тыс. тонн ферросплавов, 28,1 тыс. тонн жиров и масел животного или растительного происхождения, 8,7 тыс. тонн текстильных изделий и т. д.

В то же время из Китая Казахстан завёз 531 тонну кондитерских изделий, 1,3 тыс. тонн медикаментов, 9,5 тыс. тонн гигиенических и косметических средств, 1,7 млн шин и покрышек, 10,6 тыс. тонн бумаги, картона и целлюлозной ваты, 77,5 тыс. кв. м линолеума, 46,5 тыс. тонн трикотажной одежды, 2,5 тыс. тонн радиаторов, 1,9 тыс. тонн двигателей внутреннего сгорания, 9,7 тыс. тонн воздушных или вакуумных насосов, 9,6 тыс. тонн холодильников и морозильников, 1,7 тыс. тонн телефонных аппаратов, 303,6 тыс. мониторов и проекторов и т. д.

Постепенно разрешается ситуация с ограничениями, вводимыми Китаем по приёму и отправке казахстанских грузов. Как сообщает Хабар24, Казахстан и Китай продолжают переговоры по увеличению пропускной способности на железнодорожных и автомобильных пунктах пропуска.

Обязательства резидентов Казахстана перед инвесторами из Китая на 1 июля 2021 года составили 12,9 млрд долл. США, сократившись на 4,1% за год. Сокращение в секторе наблюдается с 2019 года, когда объём обязательств достигал 14,6 млрд долл. США.

Наибольший объём средств инвесторов из Китая пришёлся на обрабатывающую промышленность РК: 2,7 млрд долл. США. В тройку популярных отраслей также вошли сфера транспорта и складирования (2,5 млрд долл. США), оптовая и розничная торговля и авторемонт (1,9 млрд долл. США).

В то же время валовой приток прямых инвестиций из Китая по итогам первого полугодия 2021 года достиг 508,7 млн долл. США — на 63,7% больше, чем годом ранее. Для сравнения: в аналогичном периоде 2020-го наблюдался спад сразу на 60,6%, до 310,7 млн долл. США.

На 1 ноября текущего года в стране насчитывалось 1,4 тыс. компаний с китайским участием — на 9,6% больше, чем годом ранее. Среди них 1,3 тыс. малых компаний, 15 средних и 20 крупных.

Большая часть компаний работает в сфере торговли и авторемонта, строительства и горнодобывающей промышленности.