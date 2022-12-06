Товарооборот между РК и Литвой за 9 месяцев 2022 года вырос в 2,1 раза – Мухтар Тлеуберди

6 Декабря 2022, 13:18

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Литва входит в десятку крупнейших торговых партнеров Казахстана в странах ЕС и в двадцатку крупнейших партнеров в мире. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра - министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди представителям СМИ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Астану прибыл с официальным визитом министр иностранных дел Литовской Республики Габриэлюс Ландсбергис.

«Визит наших литовских друзей в Астану приурочен к важной исторической дате – 30-летию установления дипломатических отношений между Казахстаном и Литвой. За эти годы между странами налажен и поддерживается доверительный диалог на всех уровнях, способствующий укреплению конструктивных отношений и взаимовыгодного сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах. Отношения наших стран развиваются в полном соответствии с духом и принципами Договора между Республикой Казахстан и Литовской Республикой о взаимопонимании и сотрудничестве, подписанного 7 ноября 1993 года в Алматы», – сказал М. Тлеуберди.

Вице-министр отметил, что Литва одной из первых в 2016 году ратифицировала Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Республикой Казахстан и Европейским союзом, в которое заложены правовые основы сотрудничества нашей республики со странами ЕС в 29 сферах. Реализация положений соглашения содействует расширению горизонтов политического взаимодействия и углублению экономических связей Казахстана и государствами членами Евросоюза, как в двустороннем формате, так и на региональном и глобальном уровнях.

По словам М.Тлеуберди, Литва входит в десятку крупнейших торговых партнеров нашей республики в странах ЕС и в двадцатку крупнейших партнеров в мире. Казахстан также традиционно входит в число двадцати крупнейших торговых партнеров Литвы. Несмотря на нарушение традиционных логистических цепочек, товарооборот между двумя странами за 9 месяцев 2022 года вырос в 2,1 раза и составил 500,4 млн долларов. На казахстанском рынке представлены около 170 литовских компаний. В Литве работают десятки компаний с казахстанским участием. Реализуются совместные инвестиционные проекты в сфере подготовки пилотов, производства электроники и медицинского оборудования, переработке использованных моторных масел и в других областях.

М. Тлеуберди также подчеркнул, что немаловажным фактором сближения двух стран выступает историческая память. В Литве с теплотой вспоминают и ценят помощь казахского народа в годы массовой депортации.

В заключение вице-министр выразил надежду, что визит господина Габриэлюса Ландсбергиса придаст дополнительный импульс укреплению отношений дружбы и партнерства между Казахстаном и Литвой.