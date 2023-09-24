Товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном снизился до $2,5 млрд

Расширение торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном обсудил с узбекскими партнерами в ходе рабочей поездки в Ташкент министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства торговли и интеграции РК.

Он провел переговоры с заместителем Премьер-Министра Республики Узбекистан Жамшидом Ходжаевым, а также встретился с министром инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Лазизом Кудратовым.

Стороны отметили высокую интенсивность взаимодействия Казахстана и Узбекистана на различных уровнях.

- Мы настроены на тесное взаимодействие и конструктивный диалог по всем вопросам двусторонней повестки. Узбекистан остается основным торговым партнером Казахстана. Мы планомерно движемся в реализации задачи, поставленной главами наших государств, по доведению торгового оборота до $10 млрд. Поэтому необходимо объединить усилия по наращиванию взаимной торговли, в том числе путем замещения импорта из третьих стран, - сказал Арман Шаккалиев.

По итогам прошлого года товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном вырос на 28,4% и достиг $4,9 млрд. За 7 месяцев этого года объем торговли составил $2,5 млрд.

В ходе встреч представители двух стран рассмотрели инструменты увеличения объемов взаимной торговли, а также вопросы промышленной кооперации, инвестиционного сотрудничества, взаимодействия в транспортной сфере и другие. В частности, стороны обсудили вопросы транзита казахстанских товаров по территории Узбекистана и об открытии представительства АО «QazTrade» в городе Ташкенте.

В завершение стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии взаимовыгодного партнерства в рамках двух Дорожных карт по реализации договоренностей, достигнутых по итогам переговоров президентов Казахстана и Узбекистана в декабре 2022 года, и по реализации инвестиционных соглашений и торговых контрактов, подписанных в рамках визита Президента Казахстана в Узбекистан.

В 2022 году экспорт из Казахстана в Узбекистан вырос на 30,9% и составил $3,6 млрд, объем импортных поставок в Казахстан увеличился на 21,7% и составил $1,3 млрд.

За 7 месяцев 2023 года товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном снизился на 0,4% и составил $2,5 млрд. Поставки казахстанских товаров в Узбекистан снизились на 2,7% и составили $1,8 млрд, импорт в РК из РУ вырос на 6,1% и составил $721,6 млн.