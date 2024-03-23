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    13:49, 23 Март 2024 | GMT +6

    Товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном превысил $500 млн

    Казахстан Узбекистан
    Фото: Мухтар Холдорбеков / Kazinform

    Казахстан по итогам двух месяцев текущего года входит в тройку основных внешнеторговых партнеров Узбекистана, чей взаимный товарооборот превысил $500 млн, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    По данным Агентства статистики РУ, в январе–феврале 2024 года внешнеторговый оборот в стране составил $9,9 млрд и увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на $940,3 млн или на 10,5%.

    На сегодняшний день Узбекистан осуществляет торговые отношения со 151 страной мира. Главным торговым партнером страны остается Китай. Оборот между странами составил $2,1 млрд (21,5% от общего объема). На втором месте по данному показателю располагается Россия — $1,76 млрд (17,8%). Тройку лидеров замыкает Казахстан — $581 млн (5,9%).

    В структуре общего товарооборота Узбекистан экспортировал в Казахстан товаров на $166,2 млн, а импорт составил — $415,3 млн.

    Теги:
    Казахстан Торговля Узбекистан Экспорт Экономика Импорт
    Мадибек Джанибеков
    Автор
    Мадибек Джанибеков
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