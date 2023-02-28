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Товарооборот между Казахстаном и США достиг 3 млрд долларов

28 Февраля 2023, 16:35
Товарооборот между Казахстаном и США достиг 3 млрд долларов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК-министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди сообщил об увеличении товарооборота Казахстана и США, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для Казахстана США являются самой крупной страной, которая приносит прямые иностранные инвестиции более чем в 60 млрд долларов. Двусторонний товарооборот увеличился более чем на 37% и достиг более 3 млрд долларов», - сказал Мухтар Тлеуберди, открывая встречу глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и США в формате С5+1.

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Министр выразил благодарность США за техническую и экономическую помощь в наращивании потенциала и передачи опыта и реализации социально-экономических проектов в соответствии с экономическими приоритетами нашей страны.

«Мы ценим усилия США по развитию цифровой торговли и связи в нашем регионе», - добавил зампремьера.

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