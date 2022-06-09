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    Товарооборот между Казахстаном и Россией вырос на 29 % и составил $ 24,2 млрд

    9 Июня 2022, 15:52

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРОМ – Сегодня в Евразийском национальном университете имени Л.Н. Гумилева прошла конференция «Казахстан и Россия. Актуальные направления сотрудничества в рамках ЕАЭС», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

    В мероприятии приняли участие заместитель Премьер-Министра – министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов, заместитель Председателя Правительства РФ Алексей Оверчук, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в РК Алексей Бородавкин, ректор ЕНУ им. Л.Н. Гумилева Ерлан Сыдыков и другие.

    В ходе конференции участники отметили, что сотрудничество Казахстана и России в двустороннем формате и в рамках многостороннего сотрудничества поступательно укрепляется. Особое место традиционно занимает сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза.

    По словам заместителя Премьер-Министра – министра торговли и интеграции Бахыта Султанова, по итогам 2021 года товарооборот между РК и РФ вырос на 29 % и составил $ 24,2 млрд.

    «Несмотря на постковидный период мы смогли достичь пиковых значений показателей торговли между нашими странами. На сегодня российские компании входят в пятерку ключевых инвесторов по объему вложенных средств в экономику Казахстана ($16,5 млрд). В целом, во взаимодействии с российскими партнерами в Казахстане реализовано 13 знаковых совместных проектов. Реализуются или находятся в проработке еще 20 крупных проектов почти на $4 млрд в ряде ключевых отраслей», — сказал Бахыт Султанов.

    Отметим, что с момента функционирования ЕАЭС Казахстан существенно нарастил экспорт на рынки третьих стран и стран союза товаров с высокой и средней степенью обработки. К примеру, экспорт казахстанской обработанной продукции в ЕАЭС за период функционирования союза вырос на 64,3 %. В целом, экспорт РК в страны ЕАЭС вырос на 55,1 %.

    «Также в сфере технического регулирования в рамках ЕАЭС предприниматели освобождены от выполнения дополнительных требований к безопасности продукции, проведения излишних процедур оценки соответствия. На сегодня достаточно получить сертификат соответствия в одной из стран ЕАЭС по единой форме, чтобы свободно торговать в четырех других странах ЕАЭС», — сказал Бахыт Султанов.

    Текущий год является юбилейным для казахстанско-российского сотрудничества. В октябре страны отмечают 30-летие со дня установления дипломатических отношений.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Правительство РК Экономика Россия ЕАЭС Сотрудничество
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