Товарооборот между Казахстаном и КНР может побить новый рекорд

21 Января 2023, 11:27

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Товарооборот между Казахстаном и КНР только за январь-ноябрь прошлого года вырос на 28%. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный посол КНР в РК Чжан Сяо на приеме по случаю Нового года по лунному календарю, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Несмотря на некоторые сложности, трехлетний ковид не испортил и не пошатнул наши двусторонние отношения. Приведу пример: только за январь-ноябрь прошлого года оборот наших двух стран вырос на 28% и составил 28 млрд 200 млн американских долларов. С этой динамикой можно смело предположить, что мы, скорее всего, побьем новый рекорд в 300 млрд американских долларов. Таким образом мы перевыполнили поставленные главами государств еще в начале прошлого года задачи», - сказал Чжан Сяо.

Дипломат также отметил, что прошедшее тридцатилетие двусторонних отношений является очень хорошим и прорывным. Лидеры стран пришли к единому мнению, что нужно продолжать эти отношения в таком же ключе, открывая новое «золотое тридцатилетие». Посол добавил, что это решение стало самым важным в прошлом году в рамках двусторонних взаимоотношений. Чжан Сяо также напомнил, что в 2023 году ожидается юбилейное событие - десятилетие инициативы «Один пояс - один путь», которое было анонсировано именно в Казахстане.