17:45, 28 Октябрь 2022 | GMT +6
Товарооборот между Казахстаном и Китаем за девять месяцев вырос на 22,5%
ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Товарооборот Казахстана и Китая за девять месяцев 2022 года вырос в годовом исчислении на 22,5%, достигнув $23,2 млрд. Об этом в пятницу в ходе брифинга, посвященного двусторонним отношениям, сообщил Посол РК в КНР Шахрат Нурышев, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
Шахрат Нурышев отметил, что за период с января по сентябрь этого года товарооборот увеличился на 22,5% и составил $23,2 млрд.
По словам Посла РК в КНР, в активной фазе находится сотрудничество в сфере сельского хозяйства.
«Уверенно растут объемы торговли продукцией агропромышленного комплекса. Более 1100 предприятий Казахстана имеют право на экспорт своей продукции в Китай», - отметил он.
С 2015 года подписаны протоколы по фитосанитарным требованиям для выхода на китайский рынок 20 видов сельскохозяйственной продукции РК.
Напомним, 3 января 2022 года исполнилось 30 лет с момента установления дипломатических отношений между РК и КНР.