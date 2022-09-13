Товарооборот между Казахстаном и Китаем составил 25 млрд долларов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Двусторонний товарооборот между Казахстаном и Китаем за прошлый год вернулся на допандемийный уровень и составил 25 млрд долларов. Об этом сообщил Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«30 лет – это период большого урожая двустороннего сотрудничества. Китай уже несколько лет подряд позиционирует себя как одного из ключевых торговых партнеров и инвесторов Казахстана. Несмотря на неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию, двусторонний товарооборот за прошлый год вернулся на допандемийный уровень и составил 25 млрд долларов. Это наш общий вклад в восстановление мировой экономики», - написал Си Цзиньпин в статье , опубликованной в газете «Казахстанская правда».

Председатель КНР проинформировал, что в рамках сотрудничества в области производственных мощностей и инвестиций составлен перечень, включающий в себя 52 совместных проекта на сумму более чем 21,2 млрд долларов США.

«Крупные совместные проекты, в том числе ветряная электростанция Жанатаса мощностью 100 МВт, сборочная линия автомобилей JAC и модернизация Шымкентского НПЗ, эффективно стимулируют социально-экономический рост Казахстана и приносят ощутимую пользу народам двух стран», - отметил Си Цзиньпин.

Вместе с тем, Председатель КНР проинформировал и о сотрудничестве в сфере культуры.

В настоящее время 5 институтов Конфуция работают в Казахстане, на базе четырех китайских вузов открыты центры изучения Казахстана, в двух китайских вузах преподают казахский язык.

«Вышел в прокат совместный художественный фильм «Композитор», посвященный реальной истории китайского композитора Сянь Синхая и его казахского коллеги Бакытжана Байкадамова. Казахстанский специалист Саулебек Кабылбеков в офтальмологической клинике города Дацина провинции Хэйлунцзян в течение 24 лет принимал 200 тыс. китайских пациентов. Множеством трогательных эпизодов о дружбе народов сопровождаются активные гуманитарные связи. В ближайшее время взаимно будут учреждены культурные центры, в Казахстане откроется центр китайской традиционной медицины и мастерская имени Лу Баня. Динамичное культурно-гуманитарное взаимодействие укрепит фундамент дружбы наших народов», - считает Си Цзиньпин.