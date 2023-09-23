Казахстан и Кыргызстан договорились экономить воду

В Таразе с участием Премьер-Министра Казахстана Алихана Смаилова и Председателя Кабинета министров – Руководителя Администрации Президента Кыргызстана Акылбека Жапарова прошло 11-ое заседание казахстанско-кыргызского Межправительственного совета, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на UKIMET.

В ходе переговоров в узком и расширенном составах стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества. Благодаря усилиям глав двух государств казахстанско-кыргызское стратегическое партнерство в последние годы обрело высокую динамику. Так, между республиками стабильно растет взаимный товарооборот. В 2022 году объем торговли увеличился на порядка 19% и достиг $1,3 млрд. Вместе с тем позитивная динамика наблюдается и в этом году. За 7 месяцев товарооборот вырос на 13% и составил $757 млн.

Как отметил Премьер-Министр, наряду с этим развивается сотрудничество в транзитно-транспортной, коммуникационной, туристической и других областях.

Главы правительств Казахстана и Кыргызстана также договорились продолжать тесное взаимодействие в водной сфере в духе взаимного уважения и добрососедства с учетом интересов обеих стран.

- Крайне важно развивать сотрудничество в сфере экологии и рационального водопользования, имеющей прямое влияние на жизнедеятельность наших граждан. В целях обеспечения справедливого и прозрачного управления водными ресурсами нам необходим действенный механизм мониторинга путем оцифровки межгосударственных водохозяйственных каналов. Важно обеспечить осуществление обмена гидрологической информацией, в частности, по приточности к водохранилищам и забору воды по всему бассейну, — подчеркнул Премьер-Министр РК.

Председатель Кабинета министров – Руководитель Администрации Президента Кыргызстана Акылбек Жапаров напомнил, что в ходе недавних взаимных визитов глав двух государств были обозначены основные направления двустороннего сотрудничества. По итогам переговоров стороны подтвердили готовность поддерживать активные контакты по всем взаимовыгодным направлениям сотрудничества.

Ранее сообщалось, что бизнесмены Казахстана и Кыргызстана в ходе Межправительственного форума Казахстана и Кыргызстана, который проходит в Таразе, представители госструктур и бизнеса двух странподписали соглашения на 65 млн долларов.