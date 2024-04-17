Товарооборот между Казахстаном и Кыргызстаном может достичь $ 5 млрд – эксперт

Торговля между Казахстаном и Кыргызстаном имеет большой потенциал и может увеличиться в разы. Развитию этого направления сотрудничества может помочь подписание договора об углублении и расширении союзнических отношений между странами, и более того, позволит усилить противодействие трансграничным вызовам. Такое мнение высказал академик Национальной академии наук Кыргызской Республики Джамин Акималиев, передает агентство Kazinform.

- Кыргызстан и Казахстан - ближайшие соседи, нас объединяет общее прошлое, культурные традиции. В кратчайшие сроки удалось установить дружественные связи с соседними государствами, что положительно отразилось на стабильности нашего региона.

Однако, по словам спикера, нынешний уровень социально-экономических связей очень далек от наших возможностей.

Если в 2023 году общий внешнеторговый оборот Кыргызстана составил 15,6 миллиарда долларов, то торговля Кыргызстана с Казахстаном - только 1,3 миллиарда долларов, или 8,3 процента. При этом общий оборот торговли стран ЕАЭС, куда входят Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Армения, ожидается в 2023 году в объеме более 100 миллиардов долларов.

- На мой взгляд, мы имеем все возможности, чтобы в недалекой перспективе добиться увеличения объема торговли между Кыргызстаном и Казахстаном до 5 миллиардов долларов. У нас есть чем торговать - продукция сельскохозяйственного, промышленного и строительного производств, концентраты драгоценных металлов и многое другое. Для достижения этих амбициозных целей, мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы границы наших двух братских стран были всегда открытыми и прозрачными. Это необходимо для обеспечения свободного передвижения людских и финансовых ресурсов, товаров и услуг. Ведь нередко из-за необоснованных проверок и бюрократических преград на границе образовывается многокилометровая очередь большегрузных машин с товарами, порой со скоропортящейся сельскохозяйственной продукцией, - говорит он.

Джамин Акималиев подчеркивает, что если в скором времени Казахстан и Кыргызстан подпишут договор об углублении и расширении союзнических отношений, то решатся вопросы пограничной политики в целях эффективного противодействия трансграничным вызовам, угрозам и рискам, а также укрепится сотрудничество в области охраны казахско-кыргызской границы. Также эксперт считает, что не лишним было бы создать Союзное государство.