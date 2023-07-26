Товарооборот между Казахстаном и Индонезией составил 172,4 млн долларов

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - 26 июля 2023 года в Москве завершился второй раунд переговоров по заключению Соглашения о свободной торговле между государствами-членами ЕАЭС и Республикой Индонезия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.



Эксперты Министерства торговли и интеграции и Министерства юстиции Республики Казахстан были представлены в переговорной команде государств-членов ЕАЭС.

Стороны продолжили работу по обсуждению положений будущего соглашения, в том числе вопросы торговли товарами, применения защитных мер, правил происхождения товаров, отраслевого сотрудничества, интеллектуальной собственности и др.

Примечательно, что в данных переговорах принял участие Посол Республики Индонезия в Казахстане Мохамад Фаджрул Рахман. В ходе церемонии открытия второго раунда переговоров им была озвучена амбициозная цель достижения отметки в 1 млрд. долл. США во взаимной торговле между Казахстаном и Индонезией, а также обозначены важные с точки зрения Индонезии отрасли сотрудничества, которые должны помочь в достижении этой цели – среди них торговля пищевыми продуктами, особенно халал-индустрия.

Вице-министр торговли интеграции РК Жанель Кушукова отметила, что сами по себе переговоры являются отличным сигналом для бизнеса искать взаимовыгодные контакты и выходить на рынок контрпартнера.