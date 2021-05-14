Товарооборот между Казахстаном и Финляндией увеличился в 3,4 раза

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов провел переговоры с министром внешней торговли и развития Финляндии Вилле Cкиннари по обсуждению актуальных вопросов торгово-экономического сотрудничества между странами. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Участие во встрече также приняли посол Финляндской Республики в Республике Казахстан Сойли Мякеляйнен-Буханист, а также Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Финляндской Республике Жанна Сартбаева.

«Между Казахстаном и Финляндией налажен эффективный механизм по дальнейшему развитию партнерских взаимоотношений. Успешно функционирует казахстанско-финская Межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству.

Товарооборот между странами за январь-март 2021 года составил $111,2 млн, что в 3,4 раза выше, чем за аналогичный период предыдущего года», - рассказал казахстанский министр.

«Экспорт из Казахстана в Финляндию за первый квартал 2021 года вырос в 80,8 раза и составил $86,4 млн. Вместе с тем, казахстанско-финские отношения имеют перспективу укрепления, - продолжил Султанов. - Для изменения имеющейся структуры взаимной торговли Минторговли Казахстана сформировало перечень потенциальных товаров из 40 наименований продукции нефтехимической, пищевой, металлургической, машиностроительной, химической отраслей, и строительные товары».

Рассказывая о преимуществах казахстанских производителей, Бахыт Султанов сообщил о производителях органической продукции, которых в стране насчитывается более 60-ти. Часть из них в данный момент проходит аккредитацию в уполномоченных органах Европейского союза.

В ходе беседы Бахыт Султанов отметил, что Финляндия известна своими успехами в сфере высоких технологий и Казахстан заинтересован в обмене опытом и налаживании сотрудничества в данной сфере.

« Казахстан занимает выгодное удобное географическое расположение, имеет доступ к рынкам приграничных стран, что делает его привлекательным региональным продовольственным хабом с перспективой стать международным. На территории Казахстана функционирует 10 специальных экономических зон. Для инвесторов есть льготы, правительство гарантирует поддержку и защиту прав инвесторов. Хочу предложить использовать потенциал МЦПС «Хоргос» для привлечения финских инвестиций, а также использовать его в качестве площадки для оптово-розничного экспорта на рынок КНР «,- обратился к финской стороне министр торговли и интеграции РК.

Министр внешней торговли и развития Финляндии В.Cкиннари отметил, что прибыл обсудить вопросы развития бизнеса и торговли в свете отношений с РФ и КНР, а также в рамках сотрудничества с Европейской ассоциацией.

«Мы прибыли с представителями ведущих финских компаний, чтобы обсудить реальные варианты по сотрудничеству. Учитывая высокие технологии Финляндии, я думаю, мы могли бы выстроить наше сотрудничество и сделать прорыв. Также мы заинтересованы в развитии сотрудничества в сфере логистики, цифровизации, образования и здравоохранения. Мы готовы поддержать Казахстан в том, чтобы стать торговым партнером и занять место на рынке ЕС», - сказал В. Cкиннари.

В связи с чем, в целях активизации сотрудничества между бизнес-кругами Казахстанской стороной предложена возможность рассмотреть проведение торговых миссий в онлайн-формате для ознакомления потребителей с продукцией казахстанского и финского производства.