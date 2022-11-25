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Товарооборот между Канадой и Казахстаном превысил $700 млн

25 Ноября 2022, 13:14
Товарооборот между Канадой и Казахстаном превысил $700 млн

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По итогам 2022 года, ожидается, что товарооборот между Канадой и Казахстаном достигнет суммы в 1 млрд долларов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Товарооборот достаточно успешно и динамично развивается. К сожалению, 2020 год был спадом, пандемия внесла свои корректировки в развитие, 2019 год показал хорошую динамику, а 2021 – перекрыл все ожидания. В 2021 году мы привлекли 380 млн долларов прямых инвестиций, товарооборот достиг 700 млн. В этом году товарооборот за январь-август превысил 700 млн долларов США, и мы надеемся, по итогам этого года выйдем на 1 млрд. Спектр очень большой - начиная от сельского хозяйства, заканчивая космическими технологиями», - сообщил посол Казахстана в Канаде Акылбек Камалдинов в кулуарах V юбилейного заседания казахстанско-канадского делового совета.

По данным организаторов встречи, экспорт из Казахстана в Канаду за этот же период вырос в 3,6 раз и составил 609,2 млн долларов США.

Как отметил Акылбек Камалдинов, Казахстан является поставщиком урана №1 на канадский рынок для дальнейшей переработки. В целом канадское бизнес-сообщество имеет большой интерес к различным сферам казахстанской экономики. Немалую роль в этом сыграли схожие структура экономики, климат, территория.


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