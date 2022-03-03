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Товарооборот между Актюбинской областью и Италией вырос в два раза

3 Марта 2022 05:18
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Товарооборот между Актюбинской областью и Италией вырос в два раза

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –Товарооборот между Актюбинской областью и Италией за 2021 год возрос в 2 раза и составил 167,5 млн долларов. Об этом говорили на встрече акима области Ондасына Уразалина и Посла Италии Марко Альберти, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества в экономической, социальной и культурной сферах между Актюбинской областью и регионами Италии. Отдельное внимание было уделено необходимости раскрытия потенциала торгово-экономических отношений и инвестиционного сотрудничества.

Аким области Ондасын Уразалин отметил, что товарооборот между Актюбинской областью и Италией стабильно растет.

«По итогам 2021 года взаимный товарооборот составил 167,5 млн долларов США. Это в два раза больше показателя 2020 года», - сказал аким области.

Глава региона подчеркнул значимость проекта по строительству ветровой электростанции «Бадамша-1». Крупный проект был реализован в Каргалинском районе с участием итальянской компании Eni. Сегодня, 2 марта, состоится торжественный запуск второго ветропарка Eni в Актюбинской области - «Бадамша-2».

В свою очередь Марко Альберти поблагодарил главу региона за теплый прием, добавив, что итальянская сторона готова к расширению двусторонних отношений в различных направлениях.

«Это мой первый визит в Актюбинскую области, и, уверен, не последний. В вашем регионе много компаний с участием итальянского капитала, ознакомление с их деятельностью - одна из целей моего приезда. Мы заинтересованы в дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества, и не только в сфере энергетики, но и сельского хозяйства», - отметил посол.

Во время беседы стороны высказали уверенность в том, что отношения между Актюбинской областью и Итальянской Республикой выйдут на новый уровень.


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#Инвестпроекты   #Актюбинская область   #Экономика   #Италия  
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Автор:

Самал Ендибаева

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