Товарооборот между Актюбинской областью и Чехией вырос в 2 раза
«Для нас особое значение имеет укрепление связей с Чехией. В этом году исполнилось 29 лет со дня установления дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Чешской Республикой. Все эти годы наши экономические, социальные, культурные взаимоотношения стабильно развивались и расширялись», - сказал аким области Ондасын Уразалин.
По его словам, по итогам 2021 года товарооборот между Актюбинской областью и Чехией составил 8,7 млн долларов США, что в 2 раза больше по сравнению с 2020 годом.
Рудольф Гикл отметил заинтересованность чешских инвесторов в совместной реализации проектов в различных сферах экономики.
«Наша встреча является еще одним шагом на пути сближения и расширения взаимных интересов. Уверен, что это будет способствовать дальнейшему росту взаимовыгодных экономических связей между нашими странами», - сказал посол.