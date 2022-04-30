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    07:29, 30 Апрель 2022 | GMT +6

    Товарооборот между Актюбинской областью и Чехией вырос в 2 раза

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Состоялась встреча акима Актюбинской области Ондасына Уразалина и посла Чехии в РК Рудольфа Гикла. Стороны обсудили сотрудничество в экономической, социальной и культурной сферах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для нас особое значение имеет укрепление связей с Чехией. В этом году исполнилось 29 лет со дня установления дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Чешской Республикой. Все эти годы наши экономические, социальные, культурные взаимоотношения стабильно развивались и расширялись», - сказал аким области Ондасын Уразалин.

    По его словам, по итогам 2021 года товарооборот между Актюбинской областью и Чехией составил 8,7 млн долларов США, что в 2 раза больше по сравнению с 2020 годом.

    Рудольф Гикл отметил заинтересованность чешских инвесторов в совместной реализации проектов в различных сферах экономики.

    «Наша встреча является еще одним шагом на пути сближения и расширения взаимных интересов. Уверен, что это будет способствовать дальнейшему росту взаимовыгодных экономических связей между нашими странами», - сказал посол.


    Теги:
    Экономика Актюбинская область Интеграция и партнерство
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