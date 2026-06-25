Товарооборот Казахстана с Саратовской областью увеличился на 15 процентов

Саратовская область России заинтересована в развитии торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества с регионами Казахстана. Эти вопросы обсудили генеральный консул Казахстана в Казани Ерлан Искаков, министр экономического развития Саратовской области Андрей Разборов и председатель Торгово-промышленной палаты региона Илья Бутко, передает корреспондент Kazinform.

В ходе встречи стороны отметили поступательное развитие казахстанско-российского межрегионального взаимодействия, основой которого остается общая государственная граница и тесные экономические связи. Регулярно проводятся деловые миссии, форумы и культурно-гуманитарные мероприятия, способствующие укреплению партнерства в различных сферах.

Ерлан Искаков проинформировал собеседников о ходе политических и социально-экономических реформ в Казахстане, а также о международных форумах, которые пройдут в стране в 2026 году.

Особое внимание было уделено развитию торгово-экономического сотрудничества. По итогам прошлого года товарооборот Саратовской области с Казахстаном увеличился на 15%. В настоящее время на территории российского региона зарегистрировано 27 совместных предприятий с участием казахстанского капитала.

Кроме того, Генеральное консульство Казахстана планирует открыть в Саратове офис Почетного консула Республики Казахстан. Ожидается, что новая площадка будет способствовать активизации межрегиональных контактов и расширению деловых связей.

Министр экономического развития Саратовской области Андрей Разборов подчеркнул важность подобных встреч для развития практического сотрудничества.

— Такие визиты являются важной частью межрегионального взаимодействия и позволяют не только обменяться опытом, но и наметить конкретные шаги по реализации совместных проектов, — отметил он.

По словам Андрея Разборова, Казахстан занимает второе место среди внешнеторговых партнеров Саратовской области по объему экспорта. Регион также заинтересован в продолжении сотрудничества в сфере образования, где сегодня обучаются более 300 студентов из Казахстана.

В рамках визита казахстанская делегация также ознакомилась с объектами промышленного, культурного и социального значения Саратовской области.