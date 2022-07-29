29 Июля 2022 17:43

Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС за 5 месяцев 2022 года составил $10 млрд

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане состоялось заседание коллегии Министерства торговли и интеграции РК под председательством заместителя Премьер-Министра – министра торговли и интеграции Бахыта Султанова. На заседании были подведены итоги рaботы ведомства за 1-ое полугодие, а также определены задачи на предстоящий период. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Как сообщила вице-министр торговли и интеграции Жанель Кушукова, за 5 месяцев этого года наблюдается положительная динамика внешней торговли Казахстана. За январь-май этого года внешнеторговый оборот составил $51,3 млрд. Экспорт вырос на 59% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $34,2 млрд. Торговля со странами ЕАЭС также продолжает показывать позитивную динамику.

«Товарооборот Казахстана с партнерами по ЕАЭС за 5 месяцев 2022 года составил $10 млрд, что почти на 5% выше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Продолжается работа по устранению барьеров для казахстанских товаров на рынках стран ЕАЭС », - сообщила Жанель Кушукова.

Вице-министр торговли и интеграци РК Асель Жанасова сообщила, что на сегодня министерством реализуются 9 цифровых проектов. Среди них есть и внедрение социального кошелька с платежной системой.

«Работы по пилотному проекту внедрения «социального кошелька» продолжаются с участием заинтересованных государственных органов, организаций и БВУ» , - сказала Асель Жанасова.

При этом Бахыт Султанов отметил, что внедрить «социальный кошелек» следует до конца года.

«Реализация проекта обеспечит быстрое создание цифрового инструмента для распределения средств социальной поддержки населения с обеспечением мониторинга эффективности их использования» , - отметил глава Минторговли и интеграции.

В ходе заседания коллегии выступил с докладом и председатель Комитета торговли Ержан Казанбаев. По его словам, также вырос внутренний товарооборот. За январь-июнь этого года объем товарооборота составил 20,6 трлн тенге. В том числе на розничную торговлю приходится 6,1 трлн тенге, на оптовую – 14,5 трлн тенге.

Комитет ведет работу по 3 основным направлениям: совершенствование госполитики по вопросам развития сферы торговли; развитие инфраструктуры торговли; обеспечение реализации единой госполитики по вопросам стабилизации цен на продтовары.

Бахыт Султанов поручил председателю Комитета торговли принять активное участие в работе МСХ по разработке Комплексного плана развития сахарной отрасли. Он отметил, что план должен быть направлен на значительное сокращение импортозависимости и постепенный переход к самообеспечению. Также следует ускорить запуск Национальной товаропроводящей системы с сетью оптово-распределительных центров с привлечением заинтересованных инвесторов.

В ходе заседания коллегии также выступили с докладом председатель КТРМ Арман Абенов, заместитель председателя КЗПП Алмас Абжаппаров и руководитель аппарата МТИ РК Жанибек Нупиров по вопросам деятельности министерства.

Подводя итоги обсуждения, министр торговли и интеграции Б. Султанов поручил вице-министрам и председателям комитетов взять на особый контроль обеспечение своевременного и качественного исполнения всех взятых обязательств, в том числе новых поручений руководства страны. Отдельное поручение касалось рассмотрения ответственности руководства Комитета торговли в связи с критикой Главы государства, озвученной на расширенном заседании Правительства РК.