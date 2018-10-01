Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС вырос на 8,4%

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Объем взаимной торговли Казахстана с государствами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в январе-августе 2018 года в денежном эквиваленте составил 12 млн 254,7 тыс. долларов, что на 8,4% больше, чем в аналогичном периоде 2017 года, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.

В частности, объем экспорта в страны ЕАЭС в отчетном периоде в денежном эквиваленте составил 3 млн 909,2 тыс. долларов (что на 13,8% больше показателя соответствующего периода прошлого года), импорта - 8 млн 345,5 тыс. долларов (+6%).

В общем объеме внешнеторгового оборота Казахстана со странами ЕАЭС на Россию приходится 91,9%, Кыргызстан - 4,5%, Беларусь - 3,5% и Армению - 0,1%.