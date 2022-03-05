Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС вырос на 28% за год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Товарооборот Казахстана в 2021 году вырос на 17,4% по сравнению с предыдущим годом, до 101,5 млрд долл. США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Finprom.kz.

Более четверти всего товарооборота пришлось на оборот со странами ЕАЭС: 26,1 млрд долл. США — на 28% больше, чем за январь–декабрь 2020 года. Доля ЕАЭС выросла за год с 23,2% до 25,7% от совокупного товарооборота РК.

Объём товарооборота РК с РФ за год вырос сразу на 29,1%, достигнув в 2021 году 24,2 млрд долл. США. Доля России от товарооборота со странами ЕАЭС за год увеличилась с 92,3% до 92,9%, а доля от всего объёма товарооборота РК — с 21,4% до 23,9%.

Впрочем, объём торговли с остальными странами ЕАЭС также вырос: с Кыргызстаном — на 14,4%, до 970,8 млн долл. США, с Беларусью — на 15,7%, до 858,7 млн долл. США, с Арменией — на 34,1%, до 19,1 млн долл. США.

Доля экспорта составила в товарообороте РК с ЕАЭС 29,3%, против 28,1% годом ранее. Объём экспорта в секторе — 7,6 млрд долл. США, плюс 34,9% за год.

Непосредственно на крупнейшего торгового партнёра РК, Россию, пришлось 90,4% казахстанского экспорта в страны ЕАЭС, или 6,9 млрд долл. США. За 2021 год в РФ было поставлено 1,6 млн тонн плоского проката из железа и нержавеющей стали, 9,5 млн тонн железной руды, 508,5 тыс. тонн продуктов неорганический химии, соединений драгметаллов, редкоземельных металлов и радиоактивных элементов, 749,8 тыс. тонн отходов и лома чёрных металлов, и т. д.

Объёмы экспорта из РК в остальные страны ЕАЭС распределились следующим образом: 625,2 млн долл. США пришлось на Кыргызстан, 97,6 млн долл. США — на Беларусь, 9,3 млн долл. США — на Армению.

Импорт в РК, соответственно, составил 70,7% от товарооборота с ЕАЭС, или 18,4 млн долл. США, годовой рост — на 25,4%. На долю России пришлось почти 94% поставок в РК из стран союза — 17,3 млрд долл. США. Из России в Казахстан за 2021 год завезли 31,6 тыс. легковых автомобилей и прочих моторных транспортных средств, 684 тыс. тонн прутков из железа и нержавеющей стали, 590,2 тыс. тонн сырой нефти и нефтепродуктов, и т. д.

В свою очередь, импорт из Беларуси составил 761,1 млн долл. США, из Кыргызстана — 345,6 млн долл. США, из Армении — 9,7 млн долл. США.

В текущем году поток товаров из стран ЕАЭС в РК может значительно увеличиться на фоне введения санкций в отношении России и Беларуси.

Напомним: 24-25 февраля в Нур-Султане прошёл Саммит глав правительств стран ЕАЭС, во время которого было принято 9 актов Евразийского межправительственного совета и уделялось особое внимание вопросам регулирования электронной торговли товарами.

Тем временем 2 марта в Москве состоялось 23-е заседание межправительственной комиссии по сотрудничеству между Казахстаном и Россией, где, по данным primeminister.kz, стороны обсудили широкий круг вопросов взаимодействия в области торгово-экономического сотрудничества, топливно-энергетического комплекса, промышленности, транспорта, сельского хозяйства и др.