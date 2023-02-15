Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС увеличился на 6,5%

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Согласно предварительным данным, в 2022 году товарооборот Республики Казахстан со странами ЕАЭС составил 28 311,2 млн долларов США, что в номинальном выражении больше на 6,5%* по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Бюро национальной статистики.

В январе-декабре 2022 года экспорт товаров составил 9 709,8 млн долларов США (больше на 24,3%), импорт – 18 601,4 млн долларов США (на 0,9% меньше).

В общем объеме внешнеторгового оборота Республики Казахстан со странами ЕАЭС Российская Федерация занимает 92,3%, Республика Кыргызстан – 4%, Республика Беларусь – 3,6% и Республика Армения – 0,1%.

Наибольший прирост в экспорте со странами ЕАЭС наблюдается по химическим элементам, которые увеличились в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом снижение наблюдается по рудам и железным концентратам, включая обожженный пирит (меньше на 77,4%).

В импорте наибольшее увеличение отмечено по трубам и прочим трубкам (например, сварные, клепаные) из черных металлов – рост в 2,5 раза. При этом снижение наблюдается по легковым автомобилям и прочим моторным транспортным средствам (меньше на 77%).

Товарная структура экспорта и импорта Республики Казахстан со странами ЕАЭС