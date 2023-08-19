Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС увеличился на 4,1%

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В январе-июне 2023 года товарооборот Республики Казахстан со странами ЕАЭС составил 13 843,1 млн долларов США, что в номинальном выражении больше на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Бюро национальной статистики.

В первом полугодии этого года экспорт товаров составил 5 430,1 млн долларов США (больше на 36,8%), импорт – 8 413 млн долларов США (меньше на 9,9%).

В общем объеме внешнеторгового оборота Республики Казахстан со странами ЕАЭС Армения занимает 0,2%, Беларусь – 3,3%, Кыргызстан – 4,6% и Российская Федерация – 91,9%.

Наибольшую долю в экспорте со странами ЕАЭС занимают машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты – 28,1%, далее следуют продукты химической и связанной с ней отраслей промышленности – 25,5%.

В структуре импорта из стран ЕАЭС преобладают продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары – 20%, металлы и изделия из них – 18,9%, а также машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты – 18%.