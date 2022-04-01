Товарооборот Казахстана с Китаем подскочил более чем в полтора раза за год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В январе текущего года товарооборот Казахстана с Китаем достиг 1,4 млрд долл. США — на 53,4% больше, чем годом ранее. Доля Китая в структуре товарооборота РК составила 16,1%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на finprom.kz.

Объём экспорта в Китай в первом месяце текущего года превысил объём импорта. Экспорт вырос сразу на 77,9% за год, до 771,7 млн долл. США. Доля Китая от всего объёма экспорта из РК составила 12,7%.

Импорт, в свою очередь, увеличился на 31,8%, до 648,5 млн долл. США. Доля Поднебесной в совокупном объёме импорта в РК составила 23,8%.

Обязательства резидентов Казахстана перед инвесторами из Китая на 1 октября 2021 года составляли 13,5 млрд долл. США — на 0,4% больше, чем годом ранее. Показатель незначительно вырос после двухлетнего падения.

Большую часть средств китайские инвесторы направили в сферу обрабатывающей промышленности РК: 2,8 млрд долл. США к октябрю 2021 года, плюс 2,2% за год.

Среди популярных сфер также оказались транспорт и складирование (2,6 млрд долл. США, минус 21,5% за год) и торговля и авторемонт (2,1 млрд долл. США, плюс 20,3%).

Валовой приток прямых инвестиций от инвесторов из Китая за январь–сентябрь 2021 года достиг 1,5 млрд долл. США — сразу в 2,9 раза больше, чем годом ранее. Для сравнения: в аналогичном периоде 2020-го валовой приток китайских инвестиций сократился сразу на 57,7% за год, до 521,8 млн долл. США.

К 1 марта 2022 года в стране насчитывалось 1,5 тыс. действующих компаний с китайским участием — на 17,4% больше, чем годом ранее.

Большая часть таких компаний занята в секторе оптовой и розничной торговли и авторемонта, строительстве и горнодобывающей промышленности. В ТОП-5 сфер также вошли обрабатывающая промышленность и профессиональная, научная и техническая деятельность.