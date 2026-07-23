Товарооборот Казахстана и Марокко вырос на 68% и превысил 461 млн долларов — МИД РК

Заместитель министра иностранных дел Казахстана Алибек Куантыров провел в Рабате серию встреч с ключевыми фигурами марокканского экономического блока правительства в рамках визита в Королевство Марокко, передает корреспондент Kazinform.

Переговоры состоялись с министром промышленности и торговли Риядом Меззуром, министром-делегатом по вопросам инвестиций Каримом Зиданом, а также генеральным секретарем Министерства сельского хозяйства Редуаном Аррачем.

Фото: МИД РК

Стороны отметили, что двусторонние отношения выходят на качественно новый уровень. По итогам 2025 года товарооборот между Казахстаном и Марокко вырос на 68% и превысил 461 млн долларов. В текущем году положительная динамика сохраняется и продолжает ускоряться. При этом собеседники подчеркнули, что потенциал торгово-экономического сотрудничества значительно выше существующих показателей, и договорились совместно работать над диверсификацией взаимной торговли.

Отдельное внимание было уделено промышленной кооперации. Стороны напомнили, что ранее в этом году казахстанская делегация посетила Марокко для изучения опыта автомобилестроительной отрасли страны, а также обсудили перспективы взаимодействия в сфере цифровой экономики и информационных технологий.

Кроме того, участники переговоров рассмотрели состояние и перспективы сотрудничества в аграрной сфере, отметив взаимодополняющий характер экономик двух государств. Подтверждено намерение продолжить работу по развитию двусторонней договорно-правовой базы в этой области.

Особое внимание было уделено созданию благоприятных условий для взаимных инвестиций. Стороны выразили заинтересованность в запуске новых институциональных механизмов сотрудничества, включая проработку вопроса о создании Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Также отмечено положительное влияние безвизового режима, введенного в прошлом году, на рост взаимных поездок граждан. По мнению сторон, дальнейшему развитию туристических и деловых контактов будут способствовать открытие прямого авиасообщения и реализация совместных туристических инициатив.

По итогам встреч Казахстан и Марокко подтвердили заинтересованность в дальнейшем углублении двустороннего сотрудничества и продолжении конструктивного диалога между профильными государственными органами и бизнес-сообществом двух стран.

Напомним, отмена визовых требований для граждан Казахстана и Марокко вступило в силу 19 марта 2025 года.