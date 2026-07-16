Товарооборот Казахстана и Китая за пять месяцев составил $22 миллиарда

В Алматы состоялось официальное открытие Штаба цифровой экономики IBI — новой международной платформы, призванной стать центром развития казахстанско-китайского сотрудничества в сферах цифровой экономики, электронной коммерции, торговли, инвестиций, промышленной кооперации и логистики, передает Kazinform со ссылкой на Министерство промышленности и строительства РК.

В церемонии открытия принял участие вице-министр торговли и интеграции РК Айдар Абилдабеков, а также представители государственных органов Казахстана и Китая, институтов развития, национальных компаний, финансового сектора и бизнеса. Всего мероприятие объединило более 230 участников.

Создание Штаба цифровой экономики IBI открывает новые возможности для реализации совместных инвестиционных проектов, привлечения международных партнеров, развития электронной коммерции и цифровых сервисов, а также формирования современных трансграничных цепочек поставок между Казахстаном и Китаем.

Выступая на церемонии открытия, Айдар Абилдабеков отметил, что Казахстан и Китай продолжают укреплять стратегическое экономическое партнерство.

— По итогам 2025 года объем взаимной торговли между Казахстаном и Китаем достиг рекордных 48,7 миллиарда долларов США. За первые пять месяцев 2026 года товарооборот уже составил 22 миллиарда долларов, увеличившись на 27 процентов. Сегодня перед нами стоит задача не только наращивать объем торговли, но и повышать ее качество за счет цифровизации, развития промышленной кооперации и создания современных производственно-логистических цепочек», — подчеркнул Айдар Абилдабеков.

По словам вице-министра, открытие штаб-квартиры IBI является важным шагом в развитии цифровой инфраструктуры международной торговли и укреплении инвестиционного сотрудничества двух стран.

— Мы рассматриваем этот проект не только как расширение присутствия китайского бизнеса в Казахстане, но и как вклад в развитие цифровой экосистемы страны. Новая площадка станет эффективным центром взаимодействия государства, бизнеса и экспертного сообщества, позволит реализовывать совместные проекты и внедрять современные цифровые решения, — отметил он.

Сегодня Китай остается одним из крупнейших торговых и инвестиционных партнеров Казахстана. По итогам 2025 года объем прямых иностранных инвестиций из КНР достиг 2,826 млрд долларов США, что стало рекордным показателем за всю историю двустороннего сотрудничества. Совокупный объем китайских инвестиций в экономику Казахстана с 1993 года превысил 30,7 млрд долларов США.

Штаб цифровой экономики IBI станет ключевой платформой для развития казахстанско-китайского сотрудничества в сфере цифровой экономики, электронной коммерции, международной торговли и инвестиций. На его базе будут сопровождаться совместные проекты, развиваться промышленная кооперация, транспортно-логистические инициативы, инновационные технологии и локализация производств, а также создаваться новые возможности для бизнеса и выхода компаний на рынки двух стран.

Одним из приоритетных направлений работы станет сопровождение масштабных инвестиционных проектов. В частности, в рамках инициативы IBI предусматривается поэтапная реализация в течение 5–8 лет индустриального проекта, ориентированного на развитие высокотехнологичных производств. Рассматриваются площадки в Жамбылской, Алматинской и Карагандинской областях, а также в районе Международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос». Проект предполагает создание индустриального парка общей площадью около 666 гектаров с привлечением более двух млрд долларов США инвестиций в сопутствующую инфраструктуру.

После выхода на проектную мощность ожидается, что годовой объем экономических операций превысит 10 млрд долларов США, а годовой доход совместного предприятия составит более 1 млрд долларов США. На первоначальном этапе планируется создать свыше 1 000 прямых рабочих мест, а в дальнейшем более 10 000 рабочих мест напрямую и в смежных отраслях. В качестве якорных резидентов предполагается привлечь от пяти до 10 ведущих отраслевых компаний и крупных перерабатывающих производств.

Ранее на встрече с руководителями высокотехнологичных компаний Китая в Шанхае Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что Китай инвестировал в экономику Казахстана более $30 миллиардов.