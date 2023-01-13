Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Товарооборот Центральной Азии и Китая в 2022 году вырос на 45,4%

13 Января 2023, 18:00
Товарооборот Центральной Азии и Китая в 2022 году вырос на 45,4%

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Торговый оборот пяти стран Центральной Азии и Китая в 2022 году увеличился на 45,4% в годовом исчислении. Об этом в пятницу сообщило Главное таможенное управление (ГТУ) КНР, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ГТУ КНР, в 2022 году товарооборот Китая со странами, расположенными вдоль «Одного пояса, одного пути» увеличился на 19,4% и составил 13,83 трлн юаней (около $2,05 трлн по текущему курсу). Экспорт из Китая в страны «Пояса и пути» за прошедший год составил 7,89 трлн юаней ($1,17 трлн), импорт в КНР – 5,94 трлн юаней ($882,6 млрд).

В 2022 году товарооборот пяти стран Центральной Азии и КНР вырос на 45,4%, а Китая с АСЕАН – на 15%.

Согласно статданным китайской таможни, Китай в 2022 году увеличил импорт из стран, расположенных вдоль «Пояса и пути» энергоресурсов и сельскохозяйственной продукции на 58,8% ( 2,46 трлн юаней (около $365,5 млрд) и 13,4% (370,4 млрд юаней ($55,03 млрд)) соответственно.

В целом, объем внешней торговли Китая в 2022 году вырос на 7,7% в годовом исчислении до 42,07 трлн юаней (около $6,25 трлн). При этом товарооборот КНР с АСЕАН, ЕС и США составил 6,52 трлн юаней с ростом на 15%; 5,65 трлн юаней (+5,6%) и 5,05 трлн юаней (+3,7%) соответственно.


Новости по теме
Китай сообщил о почти 60 тысячах смертей за месяц, связанных с COVID-19
Количество въезжающих в Китай увеличилось на 50% после отмены ограничений к COVID-19
Книгу известного ученого-китаеведа презентовали в Алматы
Теги:
Читайте также
Китай сообщил о почти 60 тысячах смертей за месяц, связанных с COVID-19
Количество въезжающих в Китай увеличилось на 50% после отмены ограничений к COVID-19
Министр национальной экономики спустился в шахту в Улытауской области
Услуги финуправляющего за банкротов из уязвимых слоев населения оплатит государство
Сельхозпродукцию на $154,8 млрд произвели в ЕАЭС за 11 месяцев 2022 года
Безработица в ЕАЭС сократилась более чем на 18%
При выявлении скрытых активов банкрот будет обязан выплатить долги в полном объеме – Минфин
Интервенции Нацбанка составили 1,4 млрд долларов
Новости партнеров
Популярное
1 Кайрат Тастекеев станет сенатором от Абайской области: предварительные итоги ЦИК
2 Выборы депутатов Сената Парламента стартуют в Казахстане
3 Шакарым Буктугутов станет сенатором от Восточно-Казахстанской области: предварительные итоги ЦИК
4 Подведены предварительные итоги выборов депутатов Сената Парламента
5 Жанна Асанова станет сенатором от Алматы: предварительные итоги ЦИК

Лента новостей