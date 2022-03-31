Товарооборот бумаги в Казахстане за год составил более 562 млн долларов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Товарооборот бумаги и картона в Казахстане за 2021 год составил 562,6 миллиона долларов США. Это на 17,8% выше, чем за 2020 год, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства торговли и интеграции РК.

Экспорт изделий в прошлом году вырос на 81,3% и составил 36,2 миллиона долларов. Рост экспорта обосновывается увеличением поставок таких товаров, как бумага и картон немелованные, бумага папиросная, бумага туалетная, носовые платки, салфетки и аналогичные изделия, бумага, картон, вата из целлюлозных волокон, бумага, картон немелованные для графических целей, бумага и картон мелованные.

Вместе с тем, наблюдается снижение экспортных поставок таких товаров, как тара из бумаги и картона, обои и аналогичные настенные покрытия, канцелярские товары из бумаги и картона, крафт-бумага и крафт-картон немелованные, бумага и картон многослойные.

Больше всего экспортируются товары в Россию (16,3 млн долларов), Узбекистан (11,5 млн долларов) и Кыргызстан (6,3 млн долларов).

Импорт бумаги и картона в Казахстан за 2021 год вырос на 15% и составил 526,3 миллиона долларов.

За прошлый год увеличился ввоз обоев и аналогичных настенных покрытий, тары из бумаги и картона и бумаги, картона немелованного для графических целей, бумаги и картона мелованного, бумаги туалетной, носовых платков, салфеток и аналогичных изделий. Снизились импортные поставки бумаги газетной, канцелярских принадлежностей из бумаги и картона, бумаги папиросной, бумаги копировальной.

Основные импортеры – это Россия (309,2 млн долларов), Китай (55,7 млн долларов) и Турция (40,3 млн долларов).



