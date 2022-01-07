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    13:44, 07 Январь 2022 | GMT +6

    Товарные чеки могут выдавать предприниматели вместо фискального в период ЧП

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На период действия режима чрезвычайного положения предприниматели могут выдавать товарные чеки вместо фискального, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На период объявленного ЧП в стране и период отсутствия сети Интернет предприниматели вместо фискального чека онлайн ККМ могут выдавать товарные чеки», - сообщили в пресс-службе Комитета государственных доходов.

    В связи с введением чрезвычайного положения и техническими сбоями в работе сети Интернет, в соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 412 Налогового Кодекса РК Комитетом подписан протокол о признании технической ошибки за период с 5 по 19 января 2022 года.

    В случае необходимости налогоплательщики вправе выписать счет-фактуру на бумажном носителе, с последующим внесением в ИС ЭСФ в течение 15 календарных дней после 19 января 2022 года.

    При этом штрафные санкции применяться не будут.


    Теги:
    Бизнес ЧП-2022 Экономика
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