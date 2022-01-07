Товарные чеки могут выдавать предприниматели вместо фискального в период ЧП

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На период действия режима чрезвычайного положения предприниматели могут выдавать товарные чеки вместо фискального, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На период объявленного ЧП в стране и период отсутствия сети Интернет предприниматели вместо фискального чека онлайн ККМ могут выдавать товарные чеки», - сообщили в пресс-службе Комитета государственных доходов.

В связи с введением чрезвычайного положения и техническими сбоями в работе сети Интернет, в соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 412 Налогового Кодекса РК Комитетом подписан протокол о признании технической ошибки за период с 5 по 19 января 2022 года.

В случае необходимости налогоплательщики вправе выписать счет-фактуру на бумажном носителе, с последующим внесением в ИС ЭСФ в течение 15 календарных дней после 19 января 2022 года.

При этом штрафные санкции применяться не будут.