Товарищеский матч сборных Казахстана и Узбекистана по футзалу состоится в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 14 декабря сборная Казахстана по футзалу проведет первый товарищеский матч с командой Узбекистана в рамках подготовки к чемпионату Европы-2022, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Матч Казахстан – Узбекистан пройдет в Нур-Султане и начнется в 19:00 по столичному времени. Прямая трансляция будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport».

Добавим, что на следующий день, 15 декабря, в Нур-Султане состоится еще один товарищеский матч сборных Казахстана и Узбекистана.

Что касается ЕВРО-2022, то на континентальном первенстве соперниками сборной Казахстана по группе будут команды Италии, Словении и Финляндии. Турнир пройдет с 19 января по 6 февраля в Амстердаме и Гронингене (Нидерланды). Расписание матчей Казахстана на групповом этапе выглядит так: 20 января – Словения, 24 января – Финляндия, 28 января –Италия. В плей-офф из группы выходят две команды.