Товарищеский матч национальных сборных по футболу Казахстана и ОАЭ состоится в Абу-Даби

18 Ноября 2022, 02:29

18 Ноября 2022, 02:29

Товарищеский матч национальных сборных по футболу Казахстана и ОАЭ состоится в Абу-Даби

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В субботу, 19 ноября, в Абу-Даби состоится товарищеский матч национальных сборных ОАЭ и Казахстана, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Матч ОАЭ — Казахстан начнется в 22:00 по астанинскому времени. Прямая трансляция будет организована телеканалом «Qazsport».

Свой последний матч сборная Казахстана провела 16 ноября: в Ташкенте в товарищеской встрече она уступила команде Узбекистана со счетом 0:2. Что касается сборной ОАЭ, то она также играла 16 ноября товарищеский матч и потерпела разгромное поражение от Аргентины — 0:5. Сборная ОАЭ проиграла четыре из пяти последних матчей, а еще один закончила вничью. Сборная Казахстана проиграла две игры подряд: до поражения от Узбекистана было поражение от Азербайджана (0:3) в заключительном матче Лиги наций.

Фото: пресс-службы КФФ