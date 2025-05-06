«Тов. Токаев первый ворвался в расположение противника» — Минобороны России рассекретило уникальный документ
Минобороны России рассекретило и выложило в свободный доступ наградной лист гвардии сержанта Кемеля Токаева — отца президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Токаев-старший удостоен ордена Отечественной войны II степени за мужество и героизм, проявленные в январе 1945 года в Польше, передает агентство Kazinform со ссылкой на KeyNews.
В документе за подписью командира 7-го отдельного гвардейского тяжелого танкового Ломжинского полка прорыва гвардии подполковник Афанасия Поварова говорится:
«21 января 1945 года в районе севере-западнее Еглиёвец (населенный пункт в Мазовецком воеводстве Польши), немцы ночью контратаковали наши позиции. Автоматчики стойко охраняли свои танки, а затем перешли в атаку и отбросили немцев. Тов. Токаев первый ворвался в расположение противника и огнем своего автомата уничтожил 5 немцев, и одного раненого немца взял в плен. Возвращаясь в расположение своей части с пленным, Токаева ранило разрывной пулей в ногу (первоначальная машинописная фраза „…и лишился ноги“ зачеркнута). Пленного немца Токаев пристрелил, а сам, превозмогая боль, перевязав рану, добрался до своих танков».
В этот день немецкий снайпер раздробил разрывной пулей голень Кемелю Токаеву. Боец был эвакуирован за Урал, где медики готовились ампутировать ногу. Однако его спас тогдашний молодой врач Гавриил Илизаров, ставший впоследствии хирургом мирового уровня. Именно Илизаров применил при лечении Токаева свои первые наброски будущего изобретения — уникального аппарата для лечения деформаций костей.
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