«Тов. Токаев первый ворвался в расположение противника» — Минобороны России рассекретило уникальный документ

В документе за подписью командира 7-го отдельного гвардейского тяжелого танкового Ломжинского полка прорыва гвардии подполковник Афанасия Поварова говорится:

«21 января 1945 года в районе севере-западнее Еглиёвец (населенный пункт в Мазовецком воеводстве Польши), немцы ночью контратаковали наши позиции. Автоматчики стойко охраняли свои танки, а затем перешли в атаку и отбросили немцев. Тов. Токаев первый ворвался в расположение противника и огнем своего автомата уничтожил 5 немцев, и одного раненого немца взял в плен. Возвращаясь в расположение своей части с пленным, Токаева ранило разрывной пулей в ногу (первоначальная машинописная фраза „…и лишился ноги“ зачеркнута). Пленного немца Токаев пристрелил, а сам, превозмогая боль, перевязав рану, добрался до своих танков».