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    18:00, 23 Май 2024 | GMT +6

    Тотальный досмотр пассажиров введут в аэропортах Турции

    досмотр
    Фото: Anadolu Ajansı

    В Турции вводится обязательный досмотр всех пассажиров в аэропортах страны без исключения, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Глава Министерства транспорта Турции Абдулкадир Уралоглу комментируя законопроект сообщил, что ожидаются изменения в законе о гражданской авиации. По его словам, все путешественники будут досматриваться с помощью специальных устройств при входе в аэропорт.

    — В случаях недостаточности поиска с помощью устройства, будет произведен ручной досмотр. Пассажир, не давший согласия на досмотр себя или своих вещей, не будет допущен в самолет, — пояснил турецкий министр.

    Глава ведомства подчеркнул важность соблюдения международных стандартов безопасности в авиации и отметил, что Турция стремится к их строгому соблюдению.

    Следует отметить, что Турция является членом Международной организации гражданской авиации и активно поддерживает ее требования. Это означает, что все пассажиры должны подчиняться правилам и процедурам досмотра, независимо от своего статуса или происхождения. Министр также отметил, что существующие правила досмотра уже пытаются оспорить в судебных инстанциях, но не уточнил детали этих процессов.

    В основных аэропортах Турции установлены два пункта досмотра: первый при входе в зону общего доступа, а второй — в чистой зоне после регистрации на рейс. Оба пункта оборудованы современным оборудованием для обеспечения максимальной безопасности. При необходимости также проводится физический досмотр пассажиров.

    Новый закон в области безопасности авиации позволит Турции эффективно бороться с потенциальными угрозами и обеспечивать безопасность всех, кто путешествует через ее аэропорты.

    Теги:
    Туризм Турция Аэропорт Общество Мировые новости
    Акжигит Чукубаев
    Автор
    Акжигит Чукубаев
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