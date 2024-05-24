Тотальный досмотр пассажиров введут в аэропортах Турции

В Турции вводится обязательный досмотр всех пассажиров в аэропортах страны без исключения, передает корреспондент агентства Kazinform.

Глава Министерства транспорта Турции Абдулкадир Уралоглу комментируя законопроект сообщил, что ожидаются изменения в законе о гражданской авиации. По его словам, все путешественники будут досматриваться с помощью специальных устройств при входе в аэропорт.

— В случаях недостаточности поиска с помощью устройства, будет произведен ручной досмотр. Пассажир, не давший согласия на досмотр себя или своих вещей, не будет допущен в самолет, — пояснил турецкий министр.

Глава ведомства подчеркнул важность соблюдения международных стандартов безопасности в авиации и отметил, что Турция стремится к их строгому соблюдению.

Следует отметить, что Турция является членом Международной организации гражданской авиации и активно поддерживает ее требования. Это означает, что все пассажиры должны подчиняться правилам и процедурам досмотра, независимо от своего статуса или происхождения. Министр также отметил, что существующие правила досмотра уже пытаются оспорить в судебных инстанциях, но не уточнил детали этих процессов.

В основных аэропортах Турции установлены два пункта досмотра: первый при входе в зону общего доступа, а второй — в чистой зоне после регистрации на рейс. Оба пункта оборудованы современным оборудованием для обеспечения максимальной безопасности. При необходимости также проводится физический досмотр пассажиров.

Новый закон в области безопасности авиации позволит Турции эффективно бороться с потенциальными угрозами и обеспечивать безопасность всех, кто путешествует через ее аэропорты.