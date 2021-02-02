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    12:17, 02 Февраль 2021 | GMT +6

    Тотальную цифровизацию системы госуправления планируют провести в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане разработали Концепцию развития государственного управления до 2030 года. Об этом сообщил председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, Управляющий МФЦ «Астана» Кайрат Келимбетов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Очевидно, что государственное управление является ключевой частью успешной имплементации новых подходов к системе государственного планирования. Так, с целью успешного внедрения новых подходов к системе государственного планирования крайне важное значение будет иметь реформированию системы государственного управления на основе «корневых систем», - сказал Кайрат Келимбетов.

    Основным принципом трансформации по данному направлению, как было отмечено, станет «Человекоцентричность».

    «Тотальная цифровизация, в том числе путем внедрения платформы Data Driven Government, станет ключевым элементом улучшения системы государственного управления и соответственно позволит обеспечить успешное и согласованную деятельность системы государственного планирования», - пояснил Кайрат Келимбетов.

    Он также отметил, что 29 января текущего года Главой государства была одобрена Концепция развития государственного управления в Республике Казахстан до 2030 года, которая планируется к внесению на подпись до 10 февраля 2021 года.

    Согласно концепции, при формировании и реализации государственных политик госаппарат и госслужащие будут руководствоваться 5 фундаментальными принципами государственного управления.

    «Наше государство должно быть: «слышащим», эффективным, подотчетным обществу, профессиональным и прагматичным. Для перехода на сервисную модель госуправления перед госаппаратом поставлены 9 основных задач. Вместе с тем, практическая реализация Концепции государственного управления потребует большую работу реализационного характера. В этой связи, Аскар Узакпаевич, считаем целесообразным поручить Министерству национальной экономики совместно с заинтересованными государственными органами разработать детальный план реализации данной Концепции до 1 марта текущего года», - добавил Кайрат Келимбетов, обращаясь к Премьер-Министру РК.


    Теги:
    Правительство Правительство РК Цифровой Казахстан
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