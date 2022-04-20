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Toshiba приостанавливает прием заказов в России

Редактор:  
Ринат Дусумов
20 Апреля 2022, 11:37
Toshiba приостанавливает прием заказов в России

МОСКВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Электротехническая корпорация Toshiba сообщила о приостановке приема заказов, а также всех инвестиций в РФ. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Мы продолжим следить за развитием ситуации и надеемся на скорейшее разрешение конфликта», - говорится в заявлении японской компании, размещенном в среду на ее сайте . В корпорации также подчеркнули, что через международные организации направят 100 млн иен ($774 тыс.) в качестве гуманитарной помощи Украине. В Toshiba также добавили, что прибыль от деятельности в РФ составила около 0,2% от общего уровня доходов компании в минувшем финансовом году (завершился 31 марта 2022 года).

Более трети японских компаний, официально зарегистрированных в России, ушли из РФ или приостановили свою деятельность в стране из-за ситуации на Украине. Свои предприятия в России временно остановили, в частности, автоконцерны Toyota Motor, Nissan Motor и один из крупнейших в мире производителей шин Bridgestone. О закрытии магазинов одежды Uniqlo объявила компания Fast Retailing Co.


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