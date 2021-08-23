Торжество со 150 гостями выявила мониторинговая группа в ресторане Петропавловска
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за минувшую неделю мониторинговые группы зарегистрировали 24 нарушения санитарных норм. Из них девять – в выходные дни, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции, особенно «отличились» североказахстанцы в воскресенье. В Петропавловске, в одном из ресторанов мониторинговая группа зафиксировала семейные торжества и проводы на пенсию. На торжественных застольях присутствовали от 70 до 150 гостей. В результате в отношении организаторов и администрации собрали административные материалы, провели с участниками профилактические беседы.
Всего с начала года по области выявили более одной тысячи нарушений требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и гигиенических нормативов.
За минувшие сутки в регионе зарегистрировали еще 159 новых случаев инфицирования коронавирусом. Загруженность инфекционных стационаров достигла 47%.
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