Торжественный спуск на воду двух пограничных катеров «Исатай» и «Махамбет» состоялся в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Торжественный спуск на воду двух пограничных катеров «Исатай» и «Махамбет», изготовленных АО «Уральский завод «Зенит», состоялся 15 июня в г.Уральске. В торжественном мероприятии приняли участие аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев, руководство силовых ведомств, коллектив завода «Зенит», личный состав корабля, а также жители г. Уральска, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Пограничную службу КНБ РК.

Пограничные катера «Исатай» и «Махамбет» являются головными проектами «Зенита» и предназначены для защиты и охраны территориальных вод и континентального шельфа Республики Казахстан. Они обладают необходимыми характеристиками по мореходным качествам: скорости, управляемости, настойчивости, дальности плавания, автономности, условиям обитаемости экипажа.

В своём выступлении заместитель начальника Департамента охраны границы ПС КНБ капитан первого ранга С. Хайдаров отметил высокую эффективность катеров данного типа в обеспечении охраны границы и пожелал морским пограничникам высоких результатов в служебно-боевой деятельности.



