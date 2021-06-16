РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:37, 15 Июнь 2021 | GMT +6

    Торжественный спуск на воду двух пограничных катеров «Исатай» и «Махамбет» состоялся в Уральске

    None
    None
    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Торжественный спуск на воду двух пограничных катеров «Исатай» и «Махамбет», изготовленных АО «Уральский завод «Зенит», состоялся 15 июня в г.Уральске. В торжественном мероприятии приняли участие аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев, руководство силовых ведомств, коллектив завода «Зенит», личный состав корабля, а также жители г. Уральска, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Пограничную службу КНБ РК.

    Пограничные катера «Исатай» и «Махамбет» являются головными проектами «Зенита» и предназначены для защиты и охраны территориальных вод и континентального шельфа Республики Казахстан. Они обладают необходимыми характеристиками по мореходным качествам: скорости, управляемости, настойчивости, дальности плавания, автономности, условиям обитаемости экипажа.

    В своём выступлении заместитель начальника Департамента охраны границы ПС КНБ капитан первого ранга С. Хайдаров отметил высокую эффективность катеров данного типа в обеспечении охраны границы и пожелал морским пограничникам высоких результатов в служебно-боевой деятельности.



    Теги:
    КНБ Правоохранительные органы Западно-Казахстанская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 13:54
    Казахстанская гимнастка Виктория Бутолина выиграла бронзовую медаль Азиады
    Сегодня, 13:51
    Нет гарантии, что отпечатки пальцев казахстанцев не окажутся в руках злоумышленников — эксперт
    Сегодня, 13:47
    Понесут ли власти ответственность за публикацию персональных данных журналистов и блогеров
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!