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Торжественными маршами поздравили казахстанцев военные музыканты

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
8 Мая 2023, 00:49
Торжественными маршами поздравили казахстанцев военные музыканты Фото пресс-службы Министерства обороны РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Центральный военный оркестр Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил поздравил жителей и гостей столицы с Днем защитника Отечества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

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Военнослужащие выступили с праздничной программой в торгово-развлекательном центре «Керуен Сити» и на площади у монумента «Байтерек».

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Оригинальные музыкальные композиции, торжественные марши и мелодии военных лет не оставили равнодушными зрителей. Они поддерживали защитников Родины бурными аплодисментами, благодарили их, откликались на знакомые песни, подпевая их, снимали на память видео.
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