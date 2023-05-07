Торжественным построением отметили День защитника Отечества в Казкосмосе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В честь Дня защитника Отечества и предстоящего Дня Победы на плацу центрального офиса Республиканского центра космической связи (РЦКС) и Центра космической связи «Акколь» состоялось торжественное построение сотрудников предприятия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для нашего коллектива, в котором работает немало офицеров запаса, бывших военнослужащих, прошедших школу Байконура, такое построение является давней традицией. У всех сотрудников есть военно-полевая форма, в этот день мы надеваем свои награды за службу в армии, трудовые успехи», - говорит руководитель Научно-технического совета, экс-руководитель РЦКС Виктор Лефтер.

С поздравительным словом к специалистам космической связи Казахстана обратились вице-министр МЦРИАП РК Малик Олжабеков и председатель Аэрокосмического комитета Баубек Оралмагамбетов, которые подчеркнули особую роль РЦКС в обеспечении информационной независимости Республики Казахстан.

«Четкая работа космической системы связи и вещания «Kazsat», успешную эксплуатацию которой ведет коллектив, и есть ваш вклад в защиту суверенитета государства», - отметили они.

В канун Дня защитника Отечества пять военнообязанных сотрудников другого предприятия Казкосмоса - АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» были зачислены в столичную бригаду территориальной обороны. Свыше ста жителей столицы – офицеров запаса направлены на учебно-воинские сборы.

В течение десяти дней военнослужащие запаса проходят подготовку согласно должностям по предназначению, принимают участие в мероприятиях боевого слаживания, отрабатывают практические навыки.

На период воинских сборов военнообязанные обеспечиваются военным имуществом, питанием и медицинским обслуживанием. Военнообязанным, успешно освоившим программу прохождения учебных воинских сборов, будут присвоены очередные воинские звания.











