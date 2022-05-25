Торжественные мероприятия по случаю завершения учебного года прошли в столичных школах
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Торжественные линейки в честь окончания учебного года «ТҮЛЕК-2022 - Жаңа Қазақстанның ертеңі» прошли во всех школах города Нур-Султана. Сегодня последний звонок прозвенел для 8 599 столичных выпускников 11-ых классов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт городского акимата.
Торжественные линейки традиционно начались с исполнения Государственного гимна. Мероприятие по случаю завершения учебного года в школе-лицее №91 посетили генеральный секретарь Королевского гуманитарного фонда Королевства Бахрейн Доктор Мустафа аль-Саед, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Саудовской Аравии и Королевстве Бахрейн Берик Арын, заместитель акима г.Нур-Султана Берик Джакенов, представители подведомственных структур акимата.
Школа-гимназия №91 была построена при поддержке гуманитарного фонда королевства Бахрейн. Обучение для школьников здесь бесплатное.
На торжественной линейке были впервые вручены медали «Үздік ата-ана», а также благодарственные письма родителям, которые принимали активное участие в жизни школы.
Нагрудной знак «Үздік ата-ана» является составной частью системы работы, призванной усилить взаимодействие и сотрудничество школы и семьи.
Официальная часть мероприятия продолжилась посадкой деревьев на аллее выпускников, которая стала новой традицией школы.
В столице - 149 общеобразовательных школ, 99 из которых – государственные, 43 – частные, 7 – республиканские. В них обучаются более 215 тысяч учеников. Только за последние три года в городе построили 34 новые школы на 70 тысяч ученических мест.
В 2021-2022 учебном году заканчивают школу 8 599 выпускников 11-ых классов, из них 343 претендуют на получение знака отличия «Алтын белгі».
Выпускные экзамены для обучающихся 11 классов пройдут с 27 мая по 10 июня по пяти предметам.