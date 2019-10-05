Торжественную клятву принесли воспитанники школ «Жас Улан»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня по всей стране в республиканских военных школах «Жас Улан» Нур-Султана, Алматы, Шымкента и Караганды воспитанники принесли клятву улана. На торжественном мероприятии присутствовали ветераны Вооруженных сил и родители воспитанников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

В столичной республиканской школе «Жас Улан» имени генерала армии С.К.Нурмагамбетова торжественную клятву принесли 237 воспитанников. По традиции уланы возложили венок к памятнику Героя Советского Союза, Народного героя Казахстана, генерала армии Сагадата Нурмагамбетова.





Мероприятие началось с построения уланов на плацу и вноса знамени школы. Воспитанников военной школы с важным событием поздравил заместитель министра обороны РК генерал-майор Тимур Дандыбаев.





«Вы всегда должны помнить, что именно профессиональные военные составляют основу современной армии. Несмотря на юные годы вы на правильном пути. Взросление человека напрямую связано с обретением своего места в обществе, чаще всего – в выборе будущей профессии. И от того, как проходит этот процесс – зависит вся ваша дальнейшая судьба», - отметил он.





Уланы в свою очередь произнесли клятвенное обещание: «Я клянусь дорожить честью и достоинством воспитанника школы, быть образцом безупречного поведения и соблюдения правил воинской вежливости, настойчиво готовить себя к защите своего Отечества - Республики Казахстан».









В завершение торжественной части уланы роты барабанщиков показали дефиле с барабанами, воспитанники 4 учебной роты продемонстрировали приемы рукопашного боя, уланы 2 учебной роты - дефиле с оружием.





После этого родители и другие гости мероприятия ознакомились с учебно-материальной базой военной школы и условиями проживания.

Клятвенное обещание принесли и более 200 уланов Шымкентской школы. Воспитанники возложили цветы к памятнику Героя Советского Союза Сабыра Рахимова, имя которого носит военная школа. Клятву улана в этот день принесли также 225 уланов Карагандинской республиканской школы «Жас улан» имени дважды Героя Советского союза Т.Я.Бегельдинова.

Необходимо отметить, что наравне со стандартными школьными предметами учащиеся осваивают военные дисциплины: общевоинскую тактику, основы связи, строевую подготовку, общевоинские уставы и другие. В классах по военным дисциплинам имеются образцы военной техники и вооружения, где уланы могут закрепить на практике изучаемый материал.



