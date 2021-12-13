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Торжественное собрание по случаю Дня Независимости прошло в Сенате

13 Декабря 2021 19:01
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Торжественное собрание по случаю Дня Независимости прошло в Сенате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В преддверии 30-летия Независимости Республики Казахстан Председатель Сената Маулен Ашимбаев вручил сенаторам и сотрудникам Аппарата Палаты государственные награды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

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Спикер Сената в ходе торжественного собрания поздравил его участников с Днем Независимости и остановился на основных достижениях страны за прошедший период. Маулен Ашимбаев также рассказал и о проделанной работе по укреплению законодательной базы государства.

«За годы Независимости Казахстан достиг значительных успехов благодаря политике Елбасы. Преемственность власти позволила нам сохранить достигнутое и обеспечить дальнейший рост. Сегодня Сенат активно работает для законодательной поддержки модернизационной повестки Президента страны», - сказал Маулен Ашимбаев.

Из числа депутатов Сената орденом «Барыс» ІІІ степени награжден Вице-спикер Палаты Нурлан Абдиров, орденом «Парасат» - Вице-спикер Палаты Аскар Шакиров, сенаторы Даурен Адильбеков, Нурлан Бекназаров, Нурторе Жусип, Сагындык Лукпанов и Абдалы Нуралиев, орденом «Құрмет» – Ольга Булавкина и Ляззат Рысбекова.

В числе сотрудников Аппарата Сената орденом «Құрмет» были награждены заведующие отделами Каналбек Раймбеков, Николай Турецкий, медалью «Ерен еңбегі үшін» – заместитель заведующего отделом Ербол Абдрасилов, Почетной грамотой Республики Казахстан – главные консультанты Эльмира Мухаметжанова и Болат Омар.


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#Сенат   #30 лет Независимости   #Маулен Ашимбаев  
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