Торжественное собрание ко Дню Республики прошло в Сенате

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Накануне Дня Республики в зале заседаний Сената Парламента РК прошло торжественное собрание, посвященное предстоящему национальному празднику, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Председатель Палаты Маулен Ашимбаев поздравил участников мероприятия с этой знаменательной датой, подчеркнув историческую важность принятия Декларации о суверенитете страны, принятую 25 октября 1990 года.

«По инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева осуществляются масштабные политические, социальные и экономические реформы. Все они направлены на построение справедливого Казахстана. Празднование Дня Республики также является свидетельством реализации принципа справедливости. Парламентом принят ряд важных законов, обеспечивающих законодательную поддержку историческим преобразованиям в стране. В этом направлении важно отметить слаженную работу депутатов Сената и работников аппарата», – сказал Маулен Ашимбаев.

В ходе мероприятия Председатель Сената Парламента РК вручил государственные награды сенаторам, сотрудникам аппарата и общественникам, внесшим вклад в проведении VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

Орденом «Парасат» награждена вице-спикер Сената Ольга Перепечина, депутаты Рыскали Абдикеров, Бауыржан Каниев, Дуйсенгазы Мусин, Ляззат Сулеймен.

Из сотрудников аппарата Сената орденом «Құрмет» награждена заведующая общим отделом Бахыт Агиса, медалью «Ерен еңбегі үшін» – заведующие отделами Бахытгуль Толеуова и Нурбек Алмашов, заместители заведующих отделами Шолпан Бейсембекова, Карашаш Исмаилова, Гульсана Толепбергенова и Жанар Тулиндинова.

За особый вклад в организацию и проведение VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий награждены орденом «Парасат» председатель правления Центра Н. Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога Болат Сарсенбаев, медалью «Ерен еңбегі үшін» – заместитель председателя правления Центра Н. Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога Диана Есенова и генеральный директор ТОО «Astana Venue Management» Малик Хасенов, медалью «Шапағат» – официальный представитель VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий Назым Жангазинова.

Заместителю заведующего отделом Вадиму Сулейменову и главному консультанту Асель Ертас вручена почетная грамота РК. Ряд депутатов Сената Парламента РК и сотрудников аппарата также награждены юбилейными медалями «МПА СНГ 30 лет».

Ранее Глава государства вручил государственные награды и премии ко Дню Республики.

Фото: senate.parlam.kz















