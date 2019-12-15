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Торжественное открытие ЧМ по qazaq kuresi прошло в Актобе
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Торжественное открытие чемпионата мира по qazaq kuresi с участием спортсменов из 40 стран, приуроченное ко Дню независимости, прошло сегодня в Ледовом дворце Актобе, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В чемпионате участвуют борцы из таких стран как стран Украина, Грузия, Австрия, Норвегия, Эстония, Франция, Ирландия, Германия, Пакистан, Узбекистан, Иран, Великобритания, Кыргызстан, Индия, Литва, Словения, Россия и другие. Впервые участвуют спортсмены из Кореи, Франции, Афганистана и Испании.
С утра состоялись финальные схватки по 5 весовым категориям: 55, 60, 90, 100, 100+ килограммов. Казахстанские спортсмены стали победителями в весовых категориях 55, 100 и 100+ килограммов.
Титулы чемпионов мира и медали будут разыграны в 8 весовых категориях. Оценивать выступления будут 20 спортивных судей, из них 12 казахстанских и 8 иностранных. Судьи будут представлять такие страны как Казахстан, Украина, Россия, Кыргызстан, Таджикистан, Грузия, Литва и Армения.
Впервые в истории чемпионатов, организованных Международной федерацией qazaq kuresi, в состав судей вошла женщина-арбитр из Кыргызстана. Главным судьей соревнований назначен мастер спорта Республики Казахстан международного класса, заслуженный тренер Республики Казахстан, а также доктор PhD Ербол Мырзабосынов.
Помимо золотых, серебряных, бронзовых медалей Международная федерация по qazaq kuresi наградит борцов за лучшую технику, красивый бросок и волю к победе на чемпионате мира 2019.
Фото: Международная федерация по qazaq kuresi
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