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Торжественное открытие ЧМ по qazaq kuresi прошло в Актобе

15 Декабря 2019 19:45
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Торжественное открытие ЧМ по qazaq kuresi прошло в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Торжественное открытие чемпионата мира по qazaq kuresi с участием спортсменов из 40 стран, приуроченное ко Дню независимости, прошло сегодня в Ледовом дворце Актобе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В чемпионате участвуют борцы из таких стран как стран Украина, Грузия, Австрия, Норвегия, Эстония, Франция, Ирландия, Германия, Пакистан, Узбекистан, Иран, Великобритания, Кыргызстан, Индия, Литва, Словения, Россия и другие. Впервые участвуют спортсмены из Кореи, Франции, Афганистана и Испании.

С утра состоялись финальные схватки по 5 весовым категориям: 55, 60, 90, 100, 100+ килограммов. Казахстанские спортсмены стали победителями в весовых категориях 55, 100 и 100+ килограммов.






Титулы чемпионов мира и медали будут разыграны в 8 весовых категориях. Оценивать выступления будут 20 спортивных судей, из них 12 казахстанских и 8 иностранных. Судьи будут представлять такие страны как Казахстан, Украина, Россия, Кыргызстан, Таджикистан, Грузия, Литва и Армения.

Впервые в истории чемпионатов, организованных Международной федерацией qazaq kuresi, в состав судей вошла женщина-арбитр из Кыргызстана. Главным судьей соревнований назначен мастер спорта Республики Казахстан международного класса, заслуженный тренер Республики Казахстан, а также доктор PhD Ербол Мырзабосынов.

Помимо золотых, серебряных, бронзовых медалей Международная федерация по qazaq kuresi наградит борцов за лучшую технику, красивый бросок и волю к победе на чемпионате мира 2019.

Фото: Международная федерация по qazaq kuresi

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Ключевые слова: Актюбинская область, Спорт,
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Автор:

Самал Ендибаева

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