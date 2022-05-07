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Торжественное мероприятие ко Дню защитника Отечества прошло в Актобе
7 Мая 2022 18:25

Торжественное мероприятие ко Дню защитника Отечества прошло в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –Торжественное мероприятие ко дню защитника Отечества прошло в здании центра искусств в Актобе. Военнослужащих поздравил аким области Ондасын Уразалин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«День защитника Отечества - праздник, объединяющий славный путь наших предков-батыров и традицию преданного служения Отечеству. Этот день - особенный для каждого военнослужащего, связавшего всю свою жизнь с защитой Родины. В этом году Вооруженным силам Республики Казахстан исполнилось 30 лет. Сегодня служба в рядах Вооруженных сил – почетная обязанность каждого казахстанца, а официальное присвоение статуса государственного праздника Дню защитника Отечества имеет большое значение в патриотическом воспитании молодого поколения», - сказал Ондасын Уразалин.

Он поблагодарил военных за службу, пожелал всем мирного неба над головой, счастья и благополучия.

Затем 12 военнослужащим были вручены благодарственные письма акима области, двое, в том числе генерал-майор авиации Даурен Косанов и полковник Мирас Турдалин были награждены нагрудными знаками «Облысқа сіңірген еңбегі үшін».


Автор:
Корреспондент
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