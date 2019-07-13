Торжественно встретили в Таразе победителя Всемирной Универсиады в Италии

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Торжественно встретили земляки возвратившегося из Италии, с XXX Всемирной Универсиады в Неаполе дзюдоиста Галымжана Кырыкбай, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления физической культуры и спорта акимата Жамбылской области.

Напомним, первая золотая медаль Казахстана на проходящей с 3 июля в итальянском городе Неаполе Всемирной Универсиаде принадлежит студенту Таразского государственного университета имени М.-Х.Дулати Галымжану Кырыкбай. Выступающий в абсолютной весовой категории, дзюдоист из Тараза состязался с борцами из Туркменистана, Германии, Узбекистана и Кыргызстана, а в борьбе за «золото» победно сразился с французским дзюдоистом Хадриеном Ливольси.

Торжественная встреча «золотого» чемпиона состоялась на западной границе Тараза, возле въездной арки. Среди встречавших были заместитель акима Жамбылской области Бекболат Орынбеков, ректор ТарГУ Махметгали Сарыбеков, руководитель областного управления спорта Нурбол Жунисбеков, директор спортивного клуба «Жекпе-жек» Бейбит Ыстыбаев. В своих выступлениях они выразили благодарность чемпиону ХХХ Летней Универсиады Галымжану Кырыкбай и пожелали ему дальнейших успехов в спорте.

Отметим, что дзюдоист Галымжан Кырыкбай учится в Таразском государственном университете имени М.-Х.Дулати по гранту ректора этого вуза, он студент второго курса, обучается по специальности «Физкультура и спорт». Дзюдо он занимается в Центре подготовки Олимпийского резерва под руководством тренеров Галымжана Жылгелдиева и Бахтияра Акбергенова. В его жизни это первая золотая медаль, завоеванная на столь престижных международных состязаниях.

По данным облспорта, из Жамбылской области на Универсиаду в Неаполь отправились трое жамбылских спортсменов. В борьбе дзюдо среди женщин в весовой категории 57 кг Ерназар Акмарал проиграла во втором круге.

Всемирные студенческо-молодёжные спортивные соревнования 30-й (XXX) Летней Универсиады стали четвёртыми в истории спорта Италии. Первая летняя Универсиада прошла здесь в 1959 году в Турине, этот же город принял и шестые студенческие игры в 1970 году. В 1964 году итальянская столица Рим принимала восьмую летнюю Универсиаду. Шесть раз Италия принимала зимнюю Универсиаду.

Казахстан участвует в Универсиаде с 1993 года. За эти годы в студенческих спортивных играх приняли участие более 700 спортсменов, завоевав 186 медалей (106 – летние и 80 - зимние виды спорта).

Соревновательная программа Летней Универсиады-2019 завершается 14 июля.