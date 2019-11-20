Торжественная церемония закрытия IT-форума «Цифровой Восток-2019» состоялась в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Весь день в Восточном Казахстане проходил IT-форум, в рамках которого состоялось пленарное заседание, защита проектов участников IT-Хакатона «Алтай-2019». Важно отметить, что ребята работали над проектами в течение трех дней, передает МИА «Казинформ».

В фойе Межведомственного единого ситуационного центра развернулась выставка StartUp-проектов, которые учащиеся школ презентовали жюри еще 15 октября текущего года. Для участия были отобраны 15 лучших проектов, направленных на автоматизацию самых разных сфер деятельности. В том числе образование, здравоохранение, безопасность и сельское хозяйство.

Глава региона Даниал Ахметов посетил выставку и поговорил с талантливыми ребятами.

«В прошлом году мы впервые провели IT-форум. Тогда в конкурсе StartUp-проектов принимали участие десять школьников. Все они получили гранты на реализацию идей. Глубоко убежден, что через несколько лет IT-форум будет объединять тысячи школьников. Со следующего года в каждой школе области будет более продвинутая программа обучения IT-программированию по мировым стандартам. Мне очень нравится, что сейчас наши дети занимаются концепцией «Умного дома», регулируют технологические процессы. Это только начало. Недалек тот день, когда у нас будут абсолютно новые профессии, к примеру, дистанционный хирург. В ближайшее время к нам придут 5G технологии. Я уверен, что мы справимся с этой задачей», – отметил аким ВКО.





После чего состоялась торжественная церемония награждения победителей разработчиков StartUp-проектов и лучшей команды IT-Хакатона. Ребята получили гранты и вознаграждения из внебюджетных средств на общую сумму 14,4 млн. тенге.

Әлішер Мәулетов, ученик Многопрофильной гимназии им. Шакарима с обучением на трех языках, получил сертификат на сумму 527, 5 тыс. тенге за проект компьютерной модели игры «Тенге алу». Учащийся средней общеобразовательной школы №12 города Семей Денис Сукачев разработал два проекта. За автоматизацию устройства школьной котельной он получил сертификат в размере 1 млн. тенге, за создание smart клавиатуры и мобильного приложения – 500 тыс. тенге.

Владислав Волостнов и Марина Казанцева, представляющие областную специализированную IT-школу-лицей, за разработку роботизированной системы «Пешеход Helper» награждены сертификатом на сумму 600 тыс. тенге.

Также были награждены еще несколько учеников IT-школы-лицея: Дарья Кавригина получила 1,995 млн. тенге за разработку компьютерной системы мониторинга развития детей «Pediatr», Софья Акулова, Арина Лаврова, Рамиль Хусаинов разработали проект виртуального 3D-тура «Абай – дана, Абай – дара қазақта», посвященного 175-летию со дня рождения Абая, и получили на реализацию идеи 3,360 млн. тенге.

Ирина Сальникова из школы-лицея поселка Жезкент Бородулихинского района награждена сертификатом на 70 тыс. тенге за проект сухого и влажного очистителя воздуха.

Ученик 44 лицея им. О. Бокея Усть-Каменогорска Ислам Талғат по проекту умного электронного замка, который открывается смартфоном, получил 430 тыс. тенге.

Алема Төлеуғазы из Многопрофильной гимназии им. Шакарима с обучением на трех языках за разработку станка с числовым программным управлением награждена сертификатом на 697,2 тыс. тенге.

Айдос Чаиков Жанболат Шакенов из Колдененской средней школы и Кишкенетауской средняя школы-сада Урджарского района за проект «Умная школа» награждены сертификатом на сумму 631, 5 тыс. тенге.

Ученик средней школы им. П.Г. Карелина Жарминского района Аңсар Мейрамханов получил 200 тыс. тенге на разработку интеллектуального уличного освещения.

Руслан Токаев из Областной специализированной школы-лицея для детей, одаренных в области математики, физики, информатики Усть-Каменогорска награжден сертификатом на сумму 125,5 тыс. тенге за проект устройства, служащего для оповещения о надвигающемся наводнении.

Саятбек Мейрамбеков из Станции юных техников Аягозского района за проект электрической гусеничной цепи в сельском хозяйстве награжден сертификатом на сумму 576,8 тыс. тенге.

Ученик Самарской школы-лицея им. Ж.Болганбаева Әлімжан Ашимов получил 368 тыс. тенге на реализацию проекта автоматизированной системы управления.

Самый крупный сертификат на сумму 1,297 млн. тенге получила Назлы Самарханова из Областной специализированной школы-лицея интерната для одаренных детей Усть-Каменогорска за систему информационной поддержки здорового питания для школьников.

Лучшей командой первого областного IT-Хакатона «Алтай-2019» стала команда Coding_Skills, разработавшая учебно-образовательный портал для школ и университетов со спортивным или олимпийским уклоном. Из рук акима области юные программисты получили сертификат на сумму 2 млн. тенге.

Все ребята планируют вложить деньги в дальнейшее улучшение и разработку своих проектов.







