Торжественная церемония поднятия государственного флага РК прошла в Акорде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Казахстане отмечают государственный праздник - День Первого Президента. В честь торжественной даты в Акорде прошла церемония поднятия государственного флага Республики Казахстан, сообщает «Хабар 24».

Церемонию провели военнослужащие роты почётного караула Президентского полка «Айбын». После церемонии прозвучал Государственный гимн Казахстана.

С поднятия флага начинается череда праздничных мероприятий, посвященных Дню Первого Президента. 1 декабря торжества в честь праздника проходят по всей стране. Именно в этот день в 1991 году на первых в истории страны всенародных выборах в Казахстане был избран Первый Президент – Елбасы Нурсултан Назарбаев. 10 декабря 1991 года Глава государства подписал Закон о переименовании Казахской ССР в Республику Казахстан. А 16 декабря Верховный Совет провозгласил Независимость нашей страны.

фото:24.kz