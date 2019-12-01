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вчера 23:58
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Торжественная церемония поднятия государственного флага РК прошла в Акорде
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Казахстане отмечают государственный праздник - День Первого Президента. В честь торжественной даты в Акорде прошла церемония поднятия государственного флага Республики Казахстан, сообщает «Хабар 24».
Церемонию провели военнослужащие роты почётного караула Президентского полка «Айбын». После церемонии прозвучал Государственный гимн Казахстана.
С поднятия флага начинается череда праздничных мероприятий, посвященных Дню Первого Президента. 1 декабря торжества в честь праздника проходят по всей стране. Именно в этот день в 1991 году на первых в истории страны всенародных выборах в Казахстане был избран Первый Президент – Елбасы Нурсултан Назарбаев. 10 декабря 1991 года Глава государства подписал Закон о переименовании Казахской ССР в Республику Казахстан. А 16 декабря Верховный Совет провозгласил Независимость нашей страны.фото:24.kz
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